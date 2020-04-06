Сингапур выделит еще $3,6 млрд на поддержку экономики в условиях пандемии

Сингапур принял третий пакет мер стимулирования экономики в условиях вспышки коронавируса объемом 5,1 млрд сингапурских долларов ($3,6 млрд), пишет CNBC.
Новые меры направлены на сглаживание последствий введения мер социального дистанцирования, объявленных на прошлой неделе.
Меры, объявленные заместителем премьер-министра и министром финансов страны Хен Сви Китом, включают увеличение государственного субсидирования зарплат, отсрочку арендных платежей и налогов на привлечение иностранных работников. Помимо этого, государство выплатит по 600 сингапурских долларов каждому совершеннолетнему гражданину Сингапура.
Общий объем мер поддержки экономики Сингапура составит 59,9 млрд сингапурских долларов. По словам министра финансов, бюджетный дефицит страны увеличится до 44,3 млрд сингапурских долларов, что составляет 8,9% ВВП. Правительство дополнительно привлечет 4 млрд сингапурских долларов из резервного фонда.
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