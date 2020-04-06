Глава Банка Англии выступил против призывов начать эмиссию денег для помощи правительству

Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что будет сопротивляться призывам начать денежную эмиссию, чтобы финансировать растущие государственные расходы в связи с пандемией коронавируса.
Бейли написал в колонке, опубликованной Financial Times, что эмиссионное финансирование в текущий период приведет к "неустойчивому" балансу центробанка.
Он также отметил, что эти призывы не соответствуют цели британского ЦБ по достижению инфляции на уровне 2%.
Банк Англии в марте принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на рекордные 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.
Позднее министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил, что правительство компенсирует 80% зарплаты тем, кто лишился возможности работать из-за ситуации с коронавирусом. Выплаты станут частью мер помощи экономики, которые могут стоить британскому правительству около 60 млрд фунтов стерлингов.
Тем не менее Бейли сказал, что, хотя мир переживает "период существенной неопределенности", он выступает против того, чтобы центробанк печатал деньги для помощи правительству.
При этом он отметил, что Банк Англии "без колебаний примет все необходимые меры, чтобы поддержать британские компании и домохозяйства", а также чтобы убедиться, что инфляция соответствует установленной цели в среднесрочной перспективе.
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