Нефть теряет более 3%, Brent торгуется около $33 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о переносе экстренной встречи ОПЕК+.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 составляет $32,96 за баррель, что на $1,15 (3,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,05 (3,71%) - до $27,29 за баррель.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что "мы ближе к сделке (ОПЕК+ - ИФ), чем многие считают".
"Россия привержена сделке. Мы прошли долгий путь вместе с Саудовской Аравией, мы преодолели много трудностей", - подчеркнул Дмитриев.
ОПЕК и другие нефтедобывающие страны ранее отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.
В пятницу Владимир Путин провел совещание по ситуации на глобальных энергорынках. По его итогам Россия фактически согласилась на новую сделку по сокращению добычи нефти, которая может убрать с рынка около 10 млн баррелей в сутки. "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Путин.
Формат ОПЕК+ при этом может расшириться: в частности, обсуждается участие в новой сделке США. "Мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма - "ОПЕК-плюс", и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу", - сказал Путин на совещании в пятницу.
"Тот факт, что страны ОПЕК+ согласились вернуться за стол переговоров, свидетельствует о важном прорыве", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок, которого цитирует Bloomberg.
Однако, по его словам, обсуждаемых объемов снижения добычи может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса и избежать дальнейшего роста запасов.
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