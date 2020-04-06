Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8385 RUR   0.022 GBR   2.0769 TRY   0.2518

Цена на нефть

03.04   $/bbl WTI 28.34 3.02 Brent 34.11 4.17

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.04.2020 15:19

Нефть теряет более 3%, Brent торгуется около $33 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о переносе экстренной встречи ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 составляет $32,96 за баррель, что на $1,15 (3,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,05 (3,71%) - до $27,29 за баррель.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что "мы ближе к сделке (ОПЕК+ - ИФ), чем многие считают".

"Россия привержена сделке. Мы прошли долгий путь вместе с Саудовской Аравией, мы преодолели много трудностей", - подчеркнул Дмитриев.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны ранее отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

В пятницу Владимир Путин провел совещание по ситуации на глобальных энергорынках. По его итогам Россия фактически согласилась на новую сделку по сокращению добычи нефти, которая может убрать с рынка около 10 млн баррелей в сутки. "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Путин.

Формат ОПЕК+ при этом может расшириться: в частности, обсуждается участие в новой сделке США. "Мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма - "ОПЕК-плюс", и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу", - сказал Путин на совещании в пятницу.

"Тот факт, что страны ОПЕК+ согласились вернуться за стол переговоров, свидетельствует о важном прорыве", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок, которого цитирует Bloomberg.

Однако, по его словам, обсуждаемых объемов снижения добычи может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса и избежать дальнейшего роста запасов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть отыграла падение, Brent торгуется выше $34 за баррель Нефть активно растет на ожиданиях экстренной встречи ОПЕК+, Brent на уровне $33,22 за баррель Нефть перешла к уверенному росту на ожиданиях экстренной встречи ОПЕК+, Brent - $32,26 за баррель Нефть дешевеет после рекордного дневного роста накануне, Brent - $28,63 за баррель Fitch снизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI в 2020-221гг Нефть дорожает на 32% на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]