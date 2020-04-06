White&Case станет юристконсультантом Минэнерго Азербайджана для подготовки контрактов в сфере ВИЭ

Министерство энергетики Азербайджана планирует привлечь международную юридическую фирму «White&Case» для подготовки контрактов в сфере возобновляемых источников энергии.

«Соответствующий контракт с White & Case пока не подписан, но работа в этом направлении ведется. Данная компания станет консультантом для подготовки контрактов в сфере ВЭИ», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

Вместе с тем, по информации ведомства, в рамках сотрудничества с Минэнерго Азербайджана, White & Case подготовлены первичные проекты договоров: по продаже электроэнергии, по подключению электростанций к электросети, по реализации проектов под госгарантии правительства и прочих требуемых соглашений.

«До проведения встречи по этим проектам с представителями White & Case, проекты подготовленных договоров представлены соответствующим рабочим группам для обсуждения, формирования соответствующего заключения и выражения позиции по концептуальным вопросам. Во втором квартале 2020 года ожидается визит представителей компании в Баку для обсуждения экономических, финансовых, коммерческих и технических вопросов», - сообщили в Минэнерго.

Как сообщалось, в настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.

Минэнерго Азербайджана отобрало 8 участков на территории страны для строительства новых объектов в сфере ВИЭ. Из них на трех участках будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power и Masdar (суммарные инвестиции в эти два проекта превысят $400 млн – ИФ). Строительные работы начнутся в сентябре 2020 года.

Н.Аббасова