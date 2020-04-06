Премьера Джонсона могут лечить при помощи кислородной терапии

55-летний глава правительства Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный ранее после инфицирования коронавирусом, вероятно, подвергается оксигенотерапии - методу лечения заболеваний с применением кислорода, сообщает в понедельник газета Daily Mail.
В то же время издание не уточняет, какой именно способ оксигенотерапии применяется в данном случае по отношению к премьеру.
Неназванный источник из правительства Великобритании тем временем сообщил, что нынешнее состояние Джонсона не лишает его возможности дышать самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу. При этом британский министр по делам местного самоуправления Роберт Дженрик сообщил журналистам, что Джонсон продолжает работать из больницы.
Однако Daily Mail указывает, что Джонсона госпитализировали из-за обеспокоенности врачей его состоянием: так, симптомы болезни, включая высокую температуру, у Джонсона не смягчались, несмотря на, что с момента получения положительного анализа на наличие коронавируса у премьера прошло 10 дней.
В свою очередь эксперты отмечают, что, если высокая температура держится у пациента более недели, существуют риск возникновения пневмонии. Между тем, отмечает Daily Mail, звучали утверждения, что Джонсон во время телеконференций сильно кашлял.
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