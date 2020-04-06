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Здравоохранение 06.04.2020 15:31

В Азербайджане число инфицированных COVID-19 достигло 641

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 57 человек, сообщает оперативный штаб.

Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 584. Таким образом, общее число зараженных достигло 641.

Оперштаб отмечает, что 12 человек вылечились и отпущены домой.

«В настоящее время в специальных медучреждениях на лечении остаются 590 человек. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 17 – в средне тяжелом», - подчеркивает штаб.

Кроме этого, 44 человек вылечились, 7 – умерли.

На карантине в настоящее время находятся 4369 человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]