В Азербайджане число инфицированных COVID-19 достигло 641

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 57 человек, сообщает оперативный штаб.
Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 584. Таким образом, общее число зараженных достигло 641.
Оперштаб отмечает, что 12 человек вылечились и отпущены домой.
«В настоящее время в специальных медучреждениях на лечении остаются 590 человек. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 17 – в средне тяжелом», - подчеркивает штаб.
Кроме этого, 44 человек вылечились, 7 – умерли.
На карантине в настоящее время находятся 4369 человек.
Б.Рустамбеков
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