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СНГ 06.04.2020 15:49

Число выявленных заражений COVID-19 в Казахстане выросло до 629

В Жамбылской и Акмолинской областях Казахстана в понедельник выявлены еще 25 человек с коронавирусом COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 629, сообщил республиканский оперативный штаб.

"На 17 часов 6 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области - 6, в Акмолинской области - 19", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, всего в стране подтверждено 629 заражений, из них в Нур-Султане - 219, Алматы - 116, Карагандинской области - 48, Акмолинской области - 42, Кызылординской области - 37, Жамбылской области - 35, Атырауской области - 29,Туркестанская область - 28, Северо-Казахстанской области - 25.

Кроме того, по данным штаба, в Шымкенте подтверждено 14 заражений, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, Восточно-Казахстанской - шесть, Мангистауской области - пять, Западно-Казахстанской - два, в Павлодарской и Костанайской областях - по одному. Вылечились от Covid-19 в Казахстане 45 человек, шестеро скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]