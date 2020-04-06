Число выявленных заражений COVID-19 в Казахстане выросло до 629

В Жамбылской и Акмолинской областях Казахстана в понедельник выявлены еще 25 человек с коронавирусом COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 629, сообщил республиканский оперативный штаб.
"На 17 часов 6 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области - 6, в Акмолинской области - 19", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, всего в стране подтверждено 629 заражений, из них в Нур-Султане - 219, Алматы - 116, Карагандинской области - 48, Акмолинской области - 42, Кызылординской области - 37, Жамбылской области - 35, Атырауской области - 29,Туркестанская область - 28, Северо-Казахстанской области - 25.
Кроме того, по данным штаба, в Шымкенте подтверждено 14 заражений, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, Восточно-Казахстанской - шесть, Мангистауской области - пять, Западно-Казахстанской - два, в Павлодарской и Костанайской областях - по одному. Вылечились от Covid-19 в Казахстане 45 человек, шестеро скончались.
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