Число зараженных COVID-19 в США выросло до 336 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США в понедельник достигло 336 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 123 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,1 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 37,5 тыс. инфицированных, в штатах Мичиган и Калифорния - более 15 тыс.
Из заболевших коронавирусом в США вылечились около 18 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19.
"Мы не знаем, когда произойдет резкое повышение (числа зараженных - ИФ), но это произойдет очень скоро. Скачок будет большим", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу.
"В некоторых районах его (пика - ИФ) не будет, некоторые районы будут приятно удивлены... Другие штаты действительно окажутся в беде", - сказал Трамп.
Президент добавил, что США "проявляют огромную гибкость" в реагировании на распространение COVID-19.
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