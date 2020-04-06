Уставный капитал СП SOCAR и STP составляет $1 млн

Налоговая служба Азербайджана 2 апреля зарегистрировала ООО «SOCAR-STP» (ИНН 1405111081) с уставным капиталом в 1,7 млн манатов ($1 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
ООО «SOCAR-STP» является совместным предприятиям, созданным компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Сумгайытским технологическим парком (STP).
Юридический адрес СП: Баку, проспект Нефтяников, 153.
Как сообщалось ранее, основной деятельностью SOCAR-STP являетсяоказание услуг и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), завершение скважин, бурового оборудования.
Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.
На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.
А.Азизов
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