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ТЭК 06.04.2020 15:51

Уставный капитал СП SOCAR и STP составляет $1 млн

Налоговая служба Азербайджана 2 апреля зарегистрировала ООО «SOCAR-STP» (ИНН 1405111081) с уставным капиталом в 1,7 млн манатов ($1 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

ООО «SOCAR-STP» является совместным предприятиям, созданным компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Сумгайытским технологическим парком (STP).

Юридический адрес СП: Баку, проспект Нефтяников, 153.

Как сообщалось ранее, основной деятельностью SOCAR-STP являетсяоказание услуг и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), завершение скважин, бурового оборудования.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, SOCAR, СП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]