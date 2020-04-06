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СНГ 06.04.2020 21:33

Власти Узбекистана призывают граждан фиксировать свои контакты из-за угрозы COVID-19

Генеральная прокуратура Узбекистана призвала граждан страны в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 записывать свои контакты и передвижения в период действия чрезвычайных мер, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура просит наших граждан с сегодняшнего дня вести дневники. Целесообразно, чтобы каждый гражданин записывал, где он был, когда (...) общался с другими людьми", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

По данным пресс-службы, в настоящее время специальная межведомственная рабочая группа ищет людей, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Ранее Минздрав Узбекистана сообщал, что запущена интерактивная карта историй передвижений инфицированных COVID-19. На сайте сoronavirus.uz можно проследить, какие общественные места инфицированные посетили до госпитализации.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. По последним данным, в республике на сегодняшний день число больных COVID-19 составляет 390. При этом 30 человек полностью выздоровели, зафиксировано два летальных исхода.

В Ташкенте, в других городах и регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, КОНТАКТЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]