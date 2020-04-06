Базы США в Японии переведены на чрезвычайное положение

Американские военные базы, расположенные вблизи Токио, в связи ситуацией с коронавирусом в Японии в понедельник переведены в режим чрезвычайного положения, сообщило командование американских вооруженных сил.
"Этот приказ распространяется на все объекты армии, флота, военно-воздушных сил и морской пехоты", - говорится в приказе командующего войсками США в Японии генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера.
"Охрана здоровья и безопасности каждого, кто связан с вооруженными силами США, - мой приоритет номер один. В связи с неуклонным ростом случаев COVID-19 в районе Токио я ввел чрезвычайное положение", - заявил генерал.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявил, что из-за коронавируса COVID-19, начиная со вторника, сроком на месяц в семи префектурах Японии, включая Токио, будет вводиться режим чрезвычайного положения. Режим ЧС будет действовать до 6 мая, помимо Токио, в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.
В частности, будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.
Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.
Агентство "Дзидзи" подчеркивает, что подобное объявление режима ЧС в Японии является беспрецедентным. Агентство уточняет, что режим ЧС мог быть объявлен только после того, как правительство обсудило его с консультативной группой, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.
Ранее неназванный представитель властей заявил изданию "Манйти", что решение правительства является необходимым в связи с быстрым общенациональным ростом числа случаев заболевания COVID-19. Распространение вируса создает значительные риски для жизни людей и национальной экономики, добавил он.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в Японии достигло 3,6 тыс.
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