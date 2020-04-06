В ЕК видят в долгосрочном бюджете ЕС опору для преодоления экономических последствий COVID-19

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает лучшим инструментом, который позволит активировать необходимые для выхода из экономического кризиса инвестиции, долгосрочный бюджетный план ЕС на 2021-2027 гг, сообщил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

"Это хорошо утвердившийся инструмент, который уже доказал свою действенность и который позволит нам контролировать равномерное распределение инвестиций по всей Европе в зависимости от потребностей и индивидуальных возможностей государств-членов", - сказал Мамер в понедельник, отвечая в ходе видеобрифинга в Брюсселе на просьбы прокомментировать предложение Еврокомиссии по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса.

"Это причина, - продолжил официальный представитель ЕК, - по которой столь важно, чтобы мы использовали бюджет как центральную опору нашей реакции на кризис коронавируса".

Он пояснил, что на видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 26 марта были обозначены два направления работы по выходу из кризиса: с одной стороны, дано поручение Еврогруппе подготовить предложения, с другой - председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии получили мандат на разработку плана восстановления экономики после кризиса.

На прошлой неделе, напомнил пресс-секретарь, фон дер Ляйен представила основные положения соответствующего предложения Еврокомиссии.

Сама глава ЕК, отметил Мамер, "неоднократно выражала свою точку зрения, что наилучший способ активировать массивные инвестиции, в которых нуждается Европа, это амбициозный и инновационный долгосрочный бюджетный план, настоящий "европейский план Маршалла".

В ответ на более детальные вопросы представитель ЕК заявил, что в данный момент обсуждения этого предложения идут внутри Еврокомиссии, работа продолжается, и на этой стадии еще рано комментировать подробности.