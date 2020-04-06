В ЕК видят в долгосрочном бюджете ЕС опору для преодоления экономических последствий COVID-19

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает лучшим инструментом, который позволит активировать необходимые для выхода из экономического кризиса инвестиции, долгосрочный бюджетный план ЕС на 2021-2027 гг, сообщил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
"Это хорошо утвердившийся инструмент, который уже доказал свою действенность и который позволит нам контролировать равномерное распределение инвестиций по всей Европе в зависимости от потребностей и индивидуальных возможностей государств-членов", - сказал Мамер в понедельник, отвечая в ходе видеобрифинга в Брюсселе на просьбы прокомментировать предложение Еврокомиссии по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса.
"Это причина, - продолжил официальный представитель ЕК, - по которой столь важно, чтобы мы использовали бюджет как центральную опору нашей реакции на кризис коронавируса".
Он пояснил, что на видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 26 марта были обозначены два направления работы по выходу из кризиса: с одной стороны, дано поручение Еврогруппе подготовить предложения, с другой - председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии получили мандат на разработку плана восстановления экономики после кризиса.
На прошлой неделе, напомнил пресс-секретарь, фон дер Ляйен представила основные положения соответствующего предложения Еврокомиссии.
Сама глава ЕК, отметил Мамер, "неоднократно выражала свою точку зрения, что наилучший способ активировать массивные инвестиции, в которых нуждается Европа, это амбициозный и инновационный долгосрочный бюджетный план, настоящий "европейский план Маршалла".
В ответ на более детальные вопросы представитель ЕК заявил, что в данный момент обсуждения этого предложения идут внутри Еврокомиссии, работа продолжается, и на этой стадии еще рано комментировать подробности.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Credit Suisse, BofA ожидают падения ВВП США не менее чем на 30% во втором квартале
Европейские индексы выросли на фоне замедления распространения коронавируса, Stoxx Europe 600 прибавил 3,7%
Нефтедобыча США скорректируется под влиянием рынка, нужна встреча в рамках G20 - министр энергетики США
В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом
Чрезвычайное положение в Латвии из-за Covid-19 хотят продлить до середины мая
Во Франции за сутки от коронавируса скончались более 830 человек
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом
Пользователи приложения «Mobil Şöbə» смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
Клиенты банк ВТБ (Азербайджан) могут проводить операции посредством бота Direct бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог