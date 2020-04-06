США поблагодарили Туркменистан за содействие в выезде из страны американцев, заявили о поддержке на $920 тыс. по COVID-19

Посольство США в Ашхабаде благодарит туркменский МИД и правительство Туркменистана за содействие в возвращении в Соединенные Штаты "десятков американских граждан", застрявших в стране из-за прекращения регулярного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

"28 марта посольство США содействовало возвращения американских граждан из Туркменистана в Вашингтон (округ Колумбия) чартерным рейсом. Этот рейс был частью глобальных усилий со стороны Госдепартамента США в содействии американским гражданам по всему миру в возвращении домой, в рамках которых более 43,1 тыс. граждан США вернулись из-за рубежа более чем 360 рейсами из 78 стран с 29 января", - говорится в сообщении американского посольства в Ашхабаде, опубликованном в понедельник.

"Я очень горд тем, как наша команда здесь, (...) в Ашхабаде, работает над защитой интересов американских граждан и сотрудничает с Туркменистаном в противодействии глобальной пандемии COVID-19", - приводятся в сообщении слова главы диппредставительства США Мэтью Климова.

"Мы искренне ценим административную и координационную поддержку правительства Туркменистана, в том числе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, министра иностранных дел Рашида Мередова, (...) и многих наших коллег в министерстве иностранных дел, которые способствовали безопасному возвращению американских граждан", - подчеркнул посол США в Ашхабаде.

В сообщении отмечается, что США направили Туркменистану медицинскую помощь на сумму более $920 тыс. для защиты от коронавируса.

Как отмечается в сообщении, помощь направленна "для оказания поддержки в подготовке лабораторных систем, активизации поиска случаев заболевания и эпидемиологического надзора, поддержки технических экспертов для реагирования и обеспечения готовности, информировании о рисках и многого другого".