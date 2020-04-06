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СНГ 06.04.2020 21:12

США поблагодарили Туркменистан за содействие в выезде из страны американцев, заявили о поддержке на $920 тыс. по COVID-19

Посольство США в Ашхабаде благодарит туркменский МИД и правительство Туркменистана за содействие в возвращении в Соединенные Штаты "десятков американских граждан", застрявших в стране из-за прекращения регулярного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

"28 марта посольство США содействовало возвращения американских граждан из Туркменистана в Вашингтон (округ Колумбия) чартерным рейсом. Этот рейс был частью глобальных усилий со стороны Госдепартамента США в содействии американским гражданам по всему миру в возвращении домой, в рамках которых более 43,1 тыс. граждан США вернулись из-за рубежа более чем 360 рейсами из 78 стран с 29 января", - говорится в сообщении американского посольства в Ашхабаде, опубликованном в понедельник.

"Я очень горд тем, как наша команда здесь, (...) в Ашхабаде, работает над защитой интересов американских граждан и сотрудничает с Туркменистаном в противодействии глобальной пандемии COVID-19", - приводятся в сообщении слова главы диппредставительства США Мэтью Климова.

"Мы искренне ценим административную и координационную поддержку правительства Туркменистана, в том числе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, министра иностранных дел Рашида Мередова, (...) и многих наших коллег в министерстве иностранных дел, которые способствовали безопасному возвращению американских граждан", - подчеркнул посол США в Ашхабаде.

В сообщении отмечается, что США направили Туркменистану медицинскую помощь на сумму более $920 тыс. для защиты от коронавируса.

Как отмечается в сообщении, помощь направленна "для оказания поддержки в подготовке лабораторных систем, активизации поиска случаев заболевания и эпидемиологического надзора, поддержки технических экспертов для реагирования и обеспечения готовности, информировании о рисках и многого другого".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, США, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]