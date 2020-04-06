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Здравоохранение 06.04.2020 21:48

В Молдавии зафиксированы две новые смерти от коронавируса и 101 новый заболевший

За последние сутки в Молдавии зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом, еще два человека скончались, сообщила в понедельник вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За минувшие сутки обработано 192 теста, из них 101 тест дал положительный результат. Среди новых случаев четыре ввезены среди граждан Молдавии, которые вернулись из-за границы, в 97 случаях имело место заражение внутри страны. К сожалению, еще две смерти зарегистрированы сегодня. Это мужчины в возрасте 30 лет и 70 лет, соответственно. Оба скончавшихся страдали также другими тяжелыми заболеваниями", - сказала Думбрэвяну после ежедневного заседания "кризисной ячейки".

С учетом зарегистрированных новых случаев, общее количество инфицированных граждан в Молдавии составляет 965 человек, из них 19 скончались, 37 - полностью вылечились.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

В понедельник Комиссия по чрезвычайному положению продлила период оплаченных выходных дней для работников бюджетной сферы еще на две недели - до 21 апреля. Ранее выходные были объявлены на неделю - до 6 апреля.

Премьер-министр Ион Кику заявил в понедельник, что объявленные выходные необходимо будет отработать. Он не исключил, что после завершения периода чрезвычайного положения Молдавия может перейти на шестидневную рабочую неделю.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]