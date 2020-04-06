В Молдавии зафиксированы две новые смерти от коронавируса и 101 новый заболевший

За последние сутки в Молдавии зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом, еще два человека скончались, сообщила в понедельник вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"За минувшие сутки обработано 192 теста, из них 101 тест дал положительный результат. Среди новых случаев четыре ввезены среди граждан Молдавии, которые вернулись из-за границы, в 97 случаях имело место заражение внутри страны. К сожалению, еще две смерти зарегистрированы сегодня. Это мужчины в возрасте 30 лет и 70 лет, соответственно. Оба скончавшихся страдали также другими тяжелыми заболеваниями", - сказала Думбрэвяну после ежедневного заседания "кризисной ячейки".
С учетом зарегистрированных новых случаев, общее количество инфицированных граждан в Молдавии составляет 965 человек, из них 19 скончались, 37 - полностью вылечились.
В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.
В понедельник Комиссия по чрезвычайному положению продлила период оплаченных выходных дней для работников бюджетной сферы еще на две недели - до 21 апреля. Ранее выходные были объявлены на неделю - до 6 апреля.
Премьер-министр Ион Кику заявил в понедельник, что объявленные выходные необходимо будет отработать. Он не исключил, что после завершения периода чрезвычайного положения Молдавия может перейти на шестидневную рабочую неделю.
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