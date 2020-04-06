Во Франции в период самоизоляции снизилась преступность

Количество фиксируемых полицией и жандармерией преступлений во Франции значительно сократилось в марте - в период действия ограничительных мер для борьбы против коронавируса, сообщают французские СМИ со ссылкой на статистические данные МВД страны.
Согласно этим данным, средний показатель по основным типа преступления в марте был на 45% ниже, чем в феврале.
В частности, в два раза уменьшились кражи без применения насилия. Показатель ограблений жилых домов снизились на 44%, угон автомобилей и других транспортных средств - на 37%.
В МВД Франции указали, что подобная тенденция связана с несколькими причинами.
"Во-первых, режим самоизоляции повлиял на условия подачи жалоб со стороны потерпевших (жалобы стало сложнее оформлять - ИФ)... Помимо этого, некоторые формы преступности не могут быть осуществлены в условиях режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.
О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.
При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.
По последним данным, во Франции с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано около 92 тыс. случаев заражения. Более 8 тыс. человек скончались, 16 тыс. выздоровели.
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