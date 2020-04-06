Чрезвычайное положение в Латвии из-за Covid-19 хотят продлить до середины мая

Чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии Covid-19 планируется продлить на месяц, заявил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что есть "одна хорошая новость" - распространение Covid-19 в Латвии находится фактически под контролем.
"Мы видим, что заболеваемость с каждым днем не идет резко вверх, есть даже небольшой спад. Это означает, что принятые меры коллективно соблюдаются и работают. Однако это, к сожалению, не означает, что уже все преодолено. Мы еще находимся в условиях эпидемии, еще какое-то время нужно продолжать работать, чтобы общими усилиями преодолеть эпидемию", - сказал премьер-министр после заседания коалиционных партий.
Кариньш сообщил, что на заседании коалиции достигнуто политическое соглашение о продлении чрезвычайного положения.
"Хотя в настоящее время ситуация находится под контролем, кризис и пандемия еще не закончились, поэтому чрезвычайное положение нужно продлить еще на четыре недели", - сказал он.
Таким образом, чрезвычайное положение в Латвии может быть продлено до середины мая.
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