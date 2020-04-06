До полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены Covid-19 - оперштаб

Порядка полумиллиона иранцев могут быть инфицированы коронавирусом, сообщил в понедельник журналистам член оперативного штаба Хамид Соури.

Таковы, по его словам, оценки реальной ситуации с распространением Covid-19 в стране.

Соури отметил, что сейчас не учитываются люди, у которых болезнь протекает бессимптомно или с совсем легкими симптомами, сообщают иранские СМИ.

Население Ирана по состоянию на прошлый года составило более 83,3 млн человек.

По данным Минздрава Ирана, с начала эпидемии в стране выявлено 60,5 тыс. заразившихся, более 3,7 тыс. заболевших скончались.

Иран по масштабам эпидемии занимает седьмое место в мире.

В Тегеране считают, что одной из причин столь масштабного распространения в стране коронавируса являются односторонние санкции США, которые препятствуют доставке в Исламскую республику достаточного количества медикаментов и медоборудования.

Между тем, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в понедельник, что Исламская республика не обращалась и не собирается обращаться за медицинской помощью к США.

"Они стремятся поставить Иран в тяжелое положение, а затем воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы посадить Иран за стол переговоров", - сказал дипломат, которого цитируют иранские СМИ.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и хотят добиться от Тегерана согласия на заключение новой сделки, которая бы, по мнению Вашингтона, исключила возможность разработки Ираном ядерного оружия и положила конец "дестабилизирующей" деятельности этой страны в регионе.