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Социум 06.04.2020 23:12

Более 205 тысяч граждан ФРГ вернулись из-за рубежа домой с начала пандемии коронавируса

Свыше 205 тысяч человек вернулись в ФРГ из-за пандемии коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД ФРГ.

"С того момента, как была объявлена акция, более 205 тысяч путешествующих смогли вернуться в Германию. Там, где была возможность вернуться собственными силами, ее нужно было использовать", - сообщили в ведомстве.

В России специальная акция по возвращению граждан ФРГ на родину не проводится, она проводится, например, в Индии, и Новой Зеландии.

Информация для находящихся в России граждан ФРГ размещена на сайте посольства Германии в РФ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАНДЕМИЯ, ГРАЖДАНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]