Jaguar Land Rover начал выпуск лицевых экранов для медиков в Британии из-за дефицита масок

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) запустил производство защитных лицевых экранов для медработников на своих мощностях из-за дефицита медицинских масок, сообщила пресс-служба компании.
Процесс производства налажен на площадке для 3D-печати в центре JLR в Гейдоне.
"Производство медицинских защитных экранов было запущено на фоне дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских сотрудников, работающих на передовой борьбы с COVID-19. Каждый защитный экран для лица предназначен для многоразового использования и может легко разбираться и очищаться, что является большим преимуществом в условиях нехватки защитных средств", - говорится в сообщении компании.
Защитные лицевые экраны производятся в специально отведенной для этого чистой зоне, чтобы избежать риска загрязнения экранов перед их отправкой медикам.
Владельцем британского автопроизводителя JLR является индийский конгломерат Tata MotorsLtd.
В 2019 г. в 127 странах было реализовано 557,706 тыс. автомобилей Jaguar и Land Rover.
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