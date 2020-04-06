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Бизнес и законодательство 06.04.2020 23:21

Jaguar Land Rover начал выпуск лицевых экранов для медиков в Британии из-за дефицита масок

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) запустил производство защитных лицевых экранов для медработников на своих мощностях из-за дефицита медицинских масок, сообщила пресс-служба компании.

Процесс производства налажен на площадке для 3D-печати в центре JLR в Гейдоне.

"Производство медицинских защитных экранов было запущено на фоне дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских сотрудников, работающих на передовой борьбы с COVID-19. Каждый защитный экран для лица предназначен для многоразового использования и может легко разбираться и очищаться, что является большим преимуществом в условиях нехватки защитных средств", - говорится в сообщении компании.

Защитные лицевые экраны производятся в специально отведенной для этого чистой зоне, чтобы избежать риска загрязнения экранов перед их отправкой медикам.

Владельцем британского автопроизводителя JLR является индийский конгломерат Tata MotorsLtd.

В 2019 г. в 127 странах было реализовано 557,706 тыс. автомобилей Jaguar и Land Rover.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПАНДЕМИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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