Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник европейские СМИ.
Съемки сериала под названием "Любовь во время короны" начнутся 14 апреля, его планируется начать выпускать в эфир 27 апреля. Он расскажет историю соседей, проживающих в одном из домов Праги во время коронавируса.
Из-за действующих в стране мер безопасности сериал будут снимать на камеру-робот, на площадке будут находиться только актеры, а режиссер будет управлять процессом удаленно.
Продюсер сериала призвал чехов присылать сценаристам смешные сцены из жизни, пока они находятся в изоляции, поскольку сейчас сценарий написан только для первой серии. Всего в сериале будет шесть серий.
В Чехии выявили свыше 4,5 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 72 человека. В стране закрыты все пабы, театры, музеи, кинотеатры, большинство магазинов. Граждане не должны собираться на улице более двух человек, за исключением членов семьи.
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