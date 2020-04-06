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Культура 06.04.2020 22:11

В Чехии снимут сериал "Любовь во время короны" про пандемию COVID-19

Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Съемки сериала под названием "Любовь во время короны" начнутся 14 апреля, его планируется начать выпускать в эфир 27 апреля. Он расскажет историю соседей, проживающих в одном из домов Праги во время коронавируса.

Из-за действующих в стране мер безопасности сериал будут снимать на камеру-робот, на площадке будут находиться только актеры, а режиссер будет управлять процессом удаленно.

Продюсер сериала призвал чехов присылать сценаристам смешные сцены из жизни, пока они находятся в изоляции, поскольку сейчас сценарий написан только для первой серии. Всего в сериале будет шесть серий.

В Чехии выявили свыше 4,5 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 72 человека. В стране закрыты все пабы, театры, музеи, кинотеатры, большинство магазинов. Граждане не должны собираться на улице более двух человек, за исключением членов семьи.

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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, СЕРИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]