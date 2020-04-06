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Здравоохранение 06.04.2020 20:53

В Иране заявили о постепенном снижении числа новых случае заражения коронавирусом

Иранские власти заявляют, что число новых заболевших коронавирусом в стране постепенно снижается, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Благодаря усилению мер по социальному дистанцированию мы отметили постепенное и медленное снижение числа новых случаев в последние дни", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

В Иране за сутки зарегистрировали 2 274 новых случая коронавируса, всего заболели 60 тыс. 500 человек. Число новых случаев, таким образом, снижается шестой день подряд.

За сутки умерли 136 человек, всего в Иране скончались 3 тыс. 739 человек, заболевших коронавирусом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]