В Иране заявили о постепенном снижении числа новых случае заражения коронавирусом

Иранские власти заявляют, что число новых заболевших коронавирусом в стране постепенно снижается, сообщают в понедельник западные СМИ.
"Благодаря усилению мер по социальному дистанцированию мы отметили постепенное и медленное снижение числа новых случаев в последние дни", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
В Иране за сутки зарегистрировали 2 274 новых случая коронавируса, всего заболели 60 тыс. 500 человек. Число новых случаев, таким образом, снижается шестой день подряд.
За сутки умерли 136 человек, всего в Иране скончались 3 тыс. 739 человек, заболевших коронавирусом.
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