Европейские индексы выросли на фоне замедления распространения коронавируса, Stoxx Europe 600 прибавил 3,7%

Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли в понедельник на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и снижения числа жертв в регионе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 3,73% и завершил торги на отметке 320,58 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 3,08%, германский DAX - 5,77%, французский CAC 40 - 4,61%, итальянский FTSE MIB - 4%, испанский IBEX 35 - 3,99%.

В Испании за сутки зафиксировано 637 летальных исходов вследствие заражений коронавирусом COVID-19, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны. В министерстве уточнили, что это самый низкий показатель смертности с 24 марта, отметив, что снижение наблюдается уже четвертый день подряд.

По данным министерства, всего в Испании насчитывается более 135 тыс. заразившихся, из них скончались более 13 тыс., госпитализированы почти 60 тыс., около 40 тыс. выздоровели.

В Италии число пациентов, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд, сообщил телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. Так, сейчас в таких палатах находятся 3 тыс. 898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.

За последний день в Италии выявили 1 тыс. 941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93 тыс. 187 человек. Выздоровели 22 тыс. 837 человек, 1 тыс. 022 из них - за последние сутки. Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии - 16 тыс. 523 человек.

Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.

В мире по состоянию на 9:00 насчитывалось 1 млн 265 тыс. 555 человек, инфицированных COVID-19, скончались 68 тыс. 960, поправились более 260 тыс., сообщила газета South China Morning Post. По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 65 тыс. 75 человек, скончавшихся - на 4 тыс. 189.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией, по состоянию на вечер понедельника в мире заражены 1 млн 292 тыс. 564 человека, число летальных исходов - 70 тыс. 798.

Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник был доставлен в больницу. При этом британский министр по делам местного самоуправления Роберт Дженрик сообщил журналистам, что Джонсон продолжает работать из больницы. Однако газета Daily Mail указывает, что Джонсона госпитализировали из-за обеспокоенности врачей его состоянием.

Опубликованные в понедельник статданные указали на меньшее, чем ожидалось, падение заказов промпредприятий ФРГ в феврале. Объем заказов сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики прогнозировали в среднем падение на 2,4%, по данным Trading Economics.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны за две последние недели марта рухнул на 25 пунктов на фоне опасений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями. Это рекордное падение почти за полвека расчета индикатора, отмечает The Wall Street Journal.

Теперь его значение составляет минус 34 пункта, что является минимумом с февраля 2009 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает данный показатель.

Между тем регистрация новых автомобилей в Великобритании в марте рухнула на 44,4%, поскольку многие автосалоны были закрыты из-за коронавируса.

Продажи составили 254,684 тыс. машин против 458,054 тыс. в марте прошлого года. Это стало самым значительным падением, превзошедшим даже темпы снижения времен последнего финансового кризиса (в марте 2009 года продажи сократились на 30,5%), отмечается в сообщении британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Кроме того, мартовский показатель продаж стал худшим для этого месяца с конца 90-х годов, когда была изменена система подсчетов.

Акции Rolls-Royce подскочили в цене на 18,3 %, несмотря на то, что компания отозвала финансовый прогноз и отказалась от выплаты дивидендов. Британский машиностроительный холдинг также объявил о привлечении новой кредитной линии в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Цена бумаг Sage Group выросла на 1,3%. Британский разработчик ПО сообщил, что отменяет программу обратного выкупа акций на сумму 250 млн фунтов стерлингов, чтобы поддержать финансовую устойчивость компании на фоне пандемии коронавируса.

Бумаги Aegon прибавили в цене около 7%, хотя нидерландский страховщик сообщил, что временно прекратит выплату дивидендов.