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Социум 06.04.2020 21:54

Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

"Мы должны продлить Нью-Йоркскую паузу. До 29 апреля будут закрыты школы и бизнес, не являющийся необходимым", - сказал он в понедельник журналистам.

По его словам, ситуация в штате меняется, "уровень распространения инфекции идет вниз", потому что "работает социальное дистанцирование".

"Мы должны продолжать социальное дистанцирование", - подчеркнул губернатор.

Он заявил о повышении штрафа с $500 до $1000 за несоблюдение социальной дистанции.

"Вы не имеете права рисковать чужой жизнью", - пояснил Куомо.

Ранее в марте губернатор постановил закрыть школы и предприятия непервостепенного характера.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.

По данным Куомо, на настоящий момент в штате зафиксировано 130 тыс. 689 случаев заражения COVID-19 и 4 тыс. 758 смертей.

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Тэги: США, ВИРУС, ШТАТ, "ПАУЗА"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]