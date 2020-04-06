Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.
"Мы должны продлить Нью-Йоркскую паузу. До 29 апреля будут закрыты школы и бизнес, не являющийся необходимым", - сказал он в понедельник журналистам.
По его словам, ситуация в штате меняется, "уровень распространения инфекции идет вниз", потому что "работает социальное дистанцирование".
"Мы должны продолжать социальное дистанцирование", - подчеркнул губернатор.
Он заявил о повышении штрафа с $500 до $1000 за несоблюдение социальной дистанции.
"Вы не имеете права рисковать чужой жизнью", - пояснил Куомо.
Ранее в марте губернатор постановил закрыть школы и предприятия непервостепенного характера.
Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.
По данным Куомо, на настоящий момент в штате зафиксировано 130 тыс. 689 случаев заражения COVID-19 и 4 тыс. 758 смертей.
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