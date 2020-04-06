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Здравоохранение 06.04.2020 23:05

Власти Норвегии заявляют, что им удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что властям удалось взять под контроль вспышку коронавируса и снизить заражаемость, сообщают европейские СМИ.

По словам министра, показатель передачи коронавируса от зараженного лица здоровому человеку в стране сократился. До введения ограничительных мер в Норвегии в среднем один человек заражал 2,5 человека, к настоящему моменту этот показатель снизился до 0,7.

"Это означает, что мы взяли под контроль коронавирусную инфекцию", - сказал Хойе.

Однако он указал на необходимость сохранения мер. "Меры позволили нам взять верх в этой ситуации. Но мы должны сохранить их (в действии - ИФ)", - добавил министр.

12 марта премьер Норвегии Эрна Сульберг объявила о введении "самых мощных мер для мирного времени" в стране. Закрылись спортивные центры, бассейны, бары, парикмахерские и тату-салоны. Рестораны продолжали работать так же, как и многие магазины.

По последним данным, в Норвегии с начала вспышки нового типа коронавируса Сovid-19 зарегистрировано почти 6 тыс. случаев заражения, 59 человек скончались.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, КОРОНАВИРУС, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]