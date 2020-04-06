Нефтедобыча США скорректируется под влиянием рынка, нужна встреча в рамках G20 - министр энергетики США

США рассчитывают на этой неделе обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке в ходе предстоящего заседания G20, сообщил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью FoxBusiness, отметив, что США призывают Саудовскую Аравию, председательствующую в G20 созвать заседание на этой неделе.
"Мы продолжим вести переговоры (с Россией и Саудовской Аравией - ИФ) в течение этой недели. Вы знаете, что мы не являемся частью диалога ОПЕК+ (..) напрямую, но у меня были беседы с министрами России и Саудовской Аравии, и, как я понимаю, на этой неделе будут переговоры ОПЕК+", - сказал он.
"Думаю, (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) спорят о том, как отреагировать на падение спроса на нефть, вызванное коронавирусом. В США мы тоже корректируем наш рынок, но другими методами. У нас свободный рынок, и отрасль скорректируется сама. Но Россия и Саудовская Аравия должны сделать это коллективно", - считает Бруйетт.
"Мы призываем Саудовскую Аравию, которая председательствует в G20, созвать совещание на уровне министров энергетики к концу этой недели, и я надеюсь, что оно состоится", - добавил министр.
Комментируя мнение, что развал сделки ОПЕК+ и последующее увеличение добычи некоторыми членами ОПЕК+ было сделано, чтобы сланцевая нефть ушла с рынка, министр сказал: "Многие в США, особенно, в конгрессе, были удивлены, когда Россия и Саудовская Аравия две недели назад ввели эти меры или, по крайней мере, объявили о них. И это было воспринято как попытка грабежа. Некоторые увидели в действиях, нацеленных на увеличение добычи нефти, прямую атакую на американскую сланцевую нефть".
Министр сказал также, что США сделают 77 млн баррелей доступными для хранения американским компаниям в стратегических резервах.
Бруйетт относительно введения пошли на импорт нефти сказал: "Все варианты рассматриваются".
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