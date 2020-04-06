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Финансы 06.04.2020 21:40

Credit Suisse, BofA ожидают падения ВВП США не менее чем на 30% во втором квартале

ВВП США во втором квартале 2020 года сократится на 33,5% в годовом выражении на фоне последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует новый прогноз экспертов Credit Suisse.

По итогам всего текущего года американская экономика уменьшится на 5,3%, ожидают аналитики. Темпы экономического спада по итогам 2020 года, таким образом, превысят вдвое снижение ВВП США в 2008 году - в разгар финансового кризиса.

Аналитики Bank of America (BofA) прогнозируют снижение американского ВВП в течение трех кварталов подряд. По их оценкам, в первом квартале 2020 года объем экономики США сократился на 7% в годовом выражении. Во втором квартале падение ВВП составит 30%, в третьем квартале - 1%, ожидают в BofA.

В четвертом квартале текущего года американскую экономику ждет скачок на 30%, говорится в обзоре BofA.

Эксперты инвестбанка ожидают, что в результате ограничений, вводимых властями США с целью сдерживания распространения коронавируса, экономика страны потеряет от 16 до 20 млн рабочих мест, в результате чего, безработица может подняться до 15,6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ЭКСПЕРТЫ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]