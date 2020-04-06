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Дальнее зарубежье 06.04.2020 22:08

Могерини и два десятка экс-политиков призвали Трампа ослабить антииранские санкции

Группа из 24 бывших высокопоставленных дипломатов и представителей оборонных ведомств призвала президента США Дональда Трампа спасти сотни тысяч жизней на Ближнем Востоке, ослабив санкции, мешающие доставлять гуманитарную помощь и медицинские препараты в Иран, сообщает газета The Guardian.

С таким призывом они выступили на фоне эпидемии коронавируса, из-за которой в Иране скончались более 3,7 тыс. человек.

Авторы обращения не настаивают на полном снятии американских санкций, но призывает к смягчению ограничений США, которые не позволяют Тегерану закупать медицинские и гуманитарные товары. Они заявляют, что этот шаг "потенциально может спасти жизни сотен тысяч простых иранцев и, благодаря сдерживанию быстрого распространения вируса через границы, жизни их соседей, европейцев, американцев и других".

Призыв, в частности, поддержали бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, бывшая генеральный директор ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, бывшая государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, бывшие министры обороны США Уильям Коэн и Чак Хейгел, бывший директор МАГАТЭ Ханс Бликс и бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

По словам бывших политиков, санкции США в значительной мере мешают импортировать в Иран и производить там лекарства и медицинские товары.

"Несмотря на то, что США никогда не намеревались убивать, "максимальное давление" санкций против Ирана ставит под угрозу эффективность иранской системы здравоохранения", - отмечают они.

Подписавшиеся призывают Трампа не использовать право голоса США в совете директоров МВФ, чтобы помешать запросу Ирана на займ от МВФ в размере $5 млрд, а также опубликовать заявление в поддержку использования механизма по торговле с Ираном Instex, созданного Великобританией, Францией и Францией.

После того, как в Иране началась эпидемия коронавируса, Трамп утверждал, что Тегеран в частном порядке просит о помощи США, но президент Ирана Хасан Рухани отрицает, что Ирану нужна помощь США.

Трамп вновь ввел жесткие санкции в отношении Тегерана в мае 2018 года после того, как США вышли из СВПД.

Со своей стороны, в Белом доме заверяют, что действующие против Тегерана ограничительные меры никак не препятствуют поставкам в Иран гуманитарных грузов и медикаментов.

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Тэги: США, ИРАН, ПОЛИТИКИ, САНКЦИИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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