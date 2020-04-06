Во Франции за сутки от коронавируса скончались более 830 человек

Во Франции за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых зарегистрировано 833 случая смерти пациентов, заражённых новым типом коронавируса, сообщает Минздрав страны.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.
Кроме того, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом. Из них более 7 тыс. помещены в реанимационные отделения.
С начала эпидемии более 17 тыс. пациентов вылечились и выписались из больниц.
При этом министр здравоохранения констатировал, что пик эпидемии в стране еще не пройден.
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