В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

В США с начала эпидемии умерли 10 335 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник институт Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу.

Больше всего умерших в Нью-Йорке - более 3 тыс. человек. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

Выявили коронавирус у 347 003 жителей США, страна занимает первое место в мире по числу зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, число новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевших. Так, за сутки коронавирус выявили у 19,7 тыс. человек, выздооровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.