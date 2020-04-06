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Здравоохранение 06.04.2020 22:37

В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

В США с начала эпидемии умерли 10 335 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник институт Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу.

Больше всего умерших в Нью-Йорке - более 3 тыс. человек. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

Выявили коронавирус у 347 003 жителей США, страна занимает первое место в мире по числу зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, число новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевших. Так, за сутки коронавирус выявили у 19,7 тыс. человек, выздооровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]