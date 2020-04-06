В США скончались более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

В США с начала эпидемии умерли 10 335 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник институт Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу.
Больше всего умерших в Нью-Йорке - более 3 тыс. человек. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.
Выявили коронавирус у 347 003 жителей США, страна занимает первое место в мире по числу зарегистрированных случаев.
По данным сайта Worldometers, число новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевших. Так, за сутки коронавирус выявили у 19,7 тыс. человек, выздооровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.
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