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Происшествия 06.04.2020 23:27

Премьер-министра Великобритании перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Сегодня состояние премьер-министра ухудшилось, и, по рекомендации лечащих врачей, его перевели в отделение интенсивной терапии", - говорится в заявлении.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности.

Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу. Прежде премьер сообщал, что у него все еще держится температура. В больнице у Джонсона взяли анализы.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]