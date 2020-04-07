Здание Европарламента в Страсбурге используют для борьбы с COVID-19

В здании Европейского парламента в Страсбурге на время коронавирусного кризиса будет размещен центр по выявлению инфицирования и по консультациям в связи с COVID-19, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo со ссылкой на госсекретаря по европейским делам Амели де Моншален.
Franceinfo приводит слова де Моншален о том, что такое решение "будет оформлено в ближайшие дни" во взаимодействии с префектурой департамента Нижний Рейн и властями города Страсбург.
На прошлой неделе сообщалось, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил о передаче в распоряжение брюссельских властей для ухода за пациентами в связи с кризисом COVID-19 части зданий европарламентской штаб-квартиры в Брюсселе, а также парка из 100 автомобилей.
Тогда же Сассоли сообщил, что подобные решения могут быть приняты в отношении зданий Европарламента в Страсбурге и Люксембурге.
Помимо штаб-квартиры в Брюсселе, Европарламент располагает зданиями в Страсбурге, где проводятся ежемесячные пленарные сессии, и в Люксембурге, где размещен его генеральный секретариат.
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