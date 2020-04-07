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Дальнее зарубежье 07.04.2020 14:40

Здание Европарламента в Страсбурге используют для борьбы с COVID-19

В здании Европейского парламента в Страсбурге на время коронавирусного кризиса будет размещен центр по выявлению инфицирования и по консультациям в связи с COVID-19, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo со ссылкой на госсекретаря по европейским делам Амели де Моншален.

Franceinfo приводит слова де Моншален о том, что такое решение "будет оформлено в ближайшие дни" во взаимодействии с префектурой департамента Нижний Рейн и властями города Страсбург.

На прошлой неделе сообщалось, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил о передаче в распоряжение брюссельских властей для ухода за пациентами в связи с кризисом COVID-19 части зданий европарламентской штаб-квартиры в Брюсселе, а также парка из 100 автомобилей.

Тогда же Сассоли сообщил, что подобные решения могут быть приняты в отношении зданий Европарламента в Страсбурге и Люксембурге.

Помимо штаб-квартиры в Брюсселе, Европарламент располагает зданиями в Страсбурге, где проводятся ежемесячные пленарные сессии, и в Люксембурге, где размещен его генеральный секретариат.

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, ЗДАНИЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]