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СНГ 07.04.2020 14:04

Общественники в Ташкенте следят за соблюдением режима изоляции по коронавирусу

Власти Ташкента создали в столице Узбекистана пункты общественного контроля за соблюдением режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба городского ГУВД.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в 514 жилых кварталах 11 районов Ташкента были созданы пункты общественного контроля. Их задача - круглосуточный контроль за соблюдением жителями Ташкента режима самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД.

По ее данным, в состав групп, которые работают в таких пунктах, входят участковые районных отделений полиции, руководители местных органов самоуправления, представители общественных организаций.

Кроме того, по данным ГУВД, на улицах Ташкента создан 61 стационарный пост дорожно-патрульной службы для контроля за движением транспорта, проезд по городу разрешен только по специальным пропускам.

Власти Узбекистана установили с 6 апреля обязательный режим самоизоляции из-за распространения вируса COVID-19. Выходить из дома разрешается только в случае крайней необходимости - для покупки еды, лекарств и на работу. Запрещены поездки на служебном и личном автотранспорте.

В Узбекистане, по данным на 7 апреля, число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 472, выздоровели 30 инфицированных, зафиксировано два летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]