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Транспорт и связь 07.04.2020 14:03

IATA сменила код аэропорта столицы Казахстана с TSE на NQZ

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приняла решение о смене трехбуквенного кода международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" в столице Казахстана с TSE на NQZ, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Согласно специальному уведомлению Международной ассоциации воздушного транспорта от 6 апреля текущего года, принято окончательное официальное решение об изменении действующего трехбуквенного кода Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев TSE на NQZ", - говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Данное изменение официально вступит в силу с 8 июня 2020 года и во всех системах бронирования авиабилетов, в том числе на билетах, багажных бирках, информационных табло, будет использован новый код аэропорта NQZ.

В настоящее время за столичным аэропортом закреплен код TSE (Целиноград - старое название города).

20 марта 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии центральных улиц. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Президентский указ о переименовании столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан был подписан и вступил в силу 23 марта 2019 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, АЭРОПОРТ, КОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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