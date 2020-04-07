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Финансы 07.04.2020 14:04

Fitch подтвердил рейтинги МБА на уровне B-, изменило прогноз на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на уровне "B-", прогноз снижен до «стабильного» с «позитивного», отмечается в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (VR) МБА на уровне "b-" и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B".

"Предыдущий прогноз по рейтингам МБА был обусловлен ожиданиями Fitch улучшения кредитного профиля банка, так как он продолжал постепенно закрывать свою большую открытую валютную позицию. Тем не менее, экономическая ситуация в Азербайджане и давление на курс маната окажут влияние на финансовые показатели МБА в ближайшей перспективе. Прогнозу «стабильный» способствует значительный буфер капитала. По мнению Fitch, маловероятно, что платежеспособность ослабнет до такой степени, которая оправдывала бы понижение до рейтинга до «CCC»", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что открытая валютная позиция банка сократилась с $1 млрд на конец первого квартала 2019 года до $0,8 млрд на конец февраля 2020г.

По мнению Fitch, непосредственное давление на финансирование и профиль ликвидности МБА со стороны более слабой операционной среды отсутствует.

"Оптовые источники финансирования ограничены и включают в себя в основном еврооблигации на сумму $1 млрд, выпущенные в ходе недавней реструктуризации и в основном принадлежащие Государственному нефтяному фонду Азербайджана. Опора банка на суверенные депозиты клиентов поддерживает стабильность базы фондирования. Хотя возможен умеренный отток депозитов, особенно в случае усиления риска девальвации, мы ожидаем, что резервы ликвидности банка останутся сильными. На конец февраля 2020г ликвидные активы превысили общий объем финансирования клиентов", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов Fitch, если МБА и дальше продолжит уменьшать уровень открытой валютной позиции, то можно ожидать дальнейшего улучшения рейтинга.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,28%.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, МБА, РЕЙТИНГ


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