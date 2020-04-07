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Регион 07.04.2020 14:09

В Иране за сутки скончались 133 человека с коронавирусом - минздрав

В Иране за сутки зафиксировали 133 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на минздрав Ирана.

Кроме того, выявлено 2089 новых случаев заражения.

Согласно данным журналиста, в Иране постепенно снижается как прирост заразившихся COVID-19, так и случаев летального исхода.

Так, накануне прирост выявленных случаев составил 2274, 136 человек с коронавирусом скончались.

Таким образом, с начала вспышки эпидемии в Иране диагностировано 62589 инфицированных, 3872 заболевших скончались.

В критическом состоянии находятся около 4 тыс. человек.

Между тем, по данным минздрава, более 27 тыс. заразившихся выздоровели.

Накануне представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур заявил, что в Иране наблюдается снижение темпов распространения коронавируса COVID-19.

"Из-за усиления политики социального дистанцирования за последние дни мы наблюдаем постепенный и медленный спад роста количества заражений", - заявил Джаханпур в эфире иранского телевидения.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]