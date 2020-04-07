В Иране за сутки скончались 133 человека с коронавирусом - минздрав

В Иране за сутки зафиксировали 133 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на минздрав Ирана.
Кроме того, выявлено 2089 новых случаев заражения.
Согласно данным журналиста, в Иране постепенно снижается как прирост заразившихся COVID-19, так и случаев летального исхода.
Так, накануне прирост выявленных случаев составил 2274, 136 человек с коронавирусом скончались.
Таким образом, с начала вспышки эпидемии в Иране диагностировано 62589 инфицированных, 3872 заболевших скончались.
В критическом состоянии находятся около 4 тыс. человек.
Между тем, по данным минздрава, более 27 тыс. заразившихся выздоровели.
Накануне представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур заявил, что в Иране наблюдается снижение темпов распространения коронавируса COVID-19.
"Из-за усиления политики социального дистанцирования за последние дни мы наблюдаем постепенный и медленный спад роста количества заражений", - заявил Джаханпур в эфире иранского телевидения.
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