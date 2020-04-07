Индия после предупреждений Трампа объявила о смягчении запрета на экспорт препарата, который, возможно, помогает в лечении коронавируса

Власти Индии частично сняли запрет на экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который, возможно, эффективен для лечения больных коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник западные СМИ.

СМИ напоминают, что этому решению, объявленному МИД Индии во вторник, предшествовали предостережения президента США Дональда Трампа, который активно высказывался в пользу гидроксихлорохина как препарата для лечения коронавируса.

Накануне, после запрета на экспорт гидроксихлорохина, Трамп заявил, что призывал премьер-министра Индии Нарендра Моди снять этот экспортный запрет.

"Если он (Моди - ИФ) не позволит остановить это (запрет - ИФ), не позволит, тогда это будет о`кей, но конечно, могут быть ответные меры, почему бы им не быть?" - сказал Трамп в минувший понедельник.

В свою очередь МИД Индии во вторник объявил, что будет выдавать лицензии на экспорт гидроксихлорохина, а также лицензии на экспорт парацетамола, ограничения на вывоз которого индийские власти ввели еще в марте. Также в министерстве пообещали, что Индия поможет препаратами тем странам, кто в наибольшей степени пострадал от пандемии.

Между тем, индийские СМИ ранее сообщали, что ранее, кроме США, на Индию пытались оказать давление по проблеме экспорта фармацевтической продукции такие страны как Великобритания, Франция, ФРГ, Австралия и Бразилия.

Западные СМИ напоминают, что Индия считается крупнейшим производителем гидроксихлорохина в мире.

Однако ранее многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохина - до проведения более масштабных клинических испытаний. В то же время в Европейском агентстве лекарственных средств на прошлой неделе заявили, что гидроксихлорохин как и хлорохин не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаний и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.