Индия после предупреждений Трампа объявила о смягчении запрета на экспорт препарата, который, возможно, помогает в лечении коронавируса

Власти Индии частично сняли запрет на экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который, возможно, эффективен для лечения больных коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник западные СМИ.
СМИ напоминают, что этому решению, объявленному МИД Индии во вторник, предшествовали предостережения президента США Дональда Трампа, который активно высказывался в пользу гидроксихлорохина как препарата для лечения коронавируса.
Накануне, после запрета на экспорт гидроксихлорохина, Трамп заявил, что призывал премьер-министра Индии Нарендра Моди снять этот экспортный запрет.
"Если он (Моди - ИФ) не позволит остановить это (запрет - ИФ), не позволит, тогда это будет о`кей, но конечно, могут быть ответные меры, почему бы им не быть?" - сказал Трамп в минувший понедельник.
В свою очередь МИД Индии во вторник объявил, что будет выдавать лицензии на экспорт гидроксихлорохина, а также лицензии на экспорт парацетамола, ограничения на вывоз которого индийские власти ввели еще в марте. Также в министерстве пообещали, что Индия поможет препаратами тем странам, кто в наибольшей степени пострадал от пандемии.
Между тем, индийские СМИ ранее сообщали, что ранее, кроме США, на Индию пытались оказать давление по проблеме экспорта фармацевтической продукции такие страны как Великобритания, Франция, ФРГ, Австралия и Бразилия.
Западные СМИ напоминают, что Индия считается крупнейшим производителем гидроксихлорохина в мире.
Однако ранее многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохина - до проведения более масштабных клинических испытаний. В то же время в Европейском агентстве лекарственных средств на прошлой неделе заявили, что гидроксихлорохин как и хлорохин не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаний и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.
Первый случай заражения COVID-19 выявлен в Карабахе
Азербайджан заинтересован в покупке боевых самолетов в России
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК+, Brent торгуется около $34 за баррель
"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит вывозные рейсы из Нью-Йорка и Мале
Fitch подтвердил рейтинги МБА на уровне B-, изменило прогноз на «стабильный»
РФ не подкупала чиновников FIFA при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 - экс-глава оргкомитета Сорокин
Состояние 100 богатейших людей мира упало на $408 млрд за два месяца - доклад
Институт Роберта Коха фиксирует снижение числа заражений коронавирусом в Германии
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Клиенты Банка Республика смогут совершать платежи с помощью смартфона
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом
Пользователи приложения «Mobil Şöbə» смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог