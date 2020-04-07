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СНГ 07.04.2020 14:33

Лукашенко назвал продовольственную безопасность задачей номер один

Обеспечение продовольственной безопасности Белоруссии в настоящее время является задачей номер один, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Задача номер один, и важнее ее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее...", - сказал Лукашенко во вторник на совещании о поставках нефти. Его цитирует госагентство БелТА.

По мнению президента, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро. "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь", - заметил он.

"Вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание", - потребовал он.

"Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям", - добавил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]