Власти Ирана ожидают улучшения ситуации с коронавирусом в стране через полтора месяца

В ближайшие дни власти Ирана рассчитывают остановить распространение коронавируса в ряде провинций страны, сообщил во вторник в парламенте министр здравоохранения Исламской республики Саид Намаки.

Он отметил, что сейчас от 30 до 50% коек в больницах пустуют.

"Мы надеемся, что ситуация улучшится через полтора месяца", - сказал министр, которого цитируют иранские СМИ.

По последним данным Минздрава, за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусом в Иране возросло на 2 тыс. 89, общее число зараженных составило 62,5 тыс. человек. Скончались за сутки 133 человека. Общее число жертв коронавируса составиляет свыше 3,8 тыс. человек.

Во вторник парламент Ирана провел первую сессию с момента вспышки коронавируса. На заседании присутствовали более двух третей депутатов. Отсутствовал спикер парламента Али Лариджани, у которого обнаружен коронавирус.

Иран занимает седьмое место в мире по уровню распространения коронавируса.