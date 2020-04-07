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Регион 07.04.2020 14:15

Власти Ирана ожидают улучшения ситуации с коронавирусом в стране через полтора месяца

В ближайшие дни власти Ирана рассчитывают остановить распространение коронавируса в ряде провинций страны, сообщил во вторник в парламенте министр здравоохранения Исламской республики Саид Намаки.

Он отметил, что сейчас от 30 до 50% коек в больницах пустуют.

"Мы надеемся, что ситуация улучшится через полтора месяца", - сказал министр, которого цитируют иранские СМИ.

По последним данным Минздрава, за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусом в Иране возросло на 2 тыс. 89, общее число зараженных составило 62,5 тыс. человек. Скончались за сутки 133 человека. Общее число жертв коронавируса составиляет свыше 3,8 тыс. человек.

Во вторник парламент Ирана провел первую сессию с момента вспышки коронавируса. На заседании присутствовали более двух третей депутатов. Отсутствовал спикер парламента Али Лариджани, у которого обнаружен коронавирус.

Иран занимает седьмое место в мире по уровню распространения коронавируса.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]