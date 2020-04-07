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СНГ 07.04.2020 14:46

ВБ намерен направить Узбекистану $1,2 млрд на поддержку против коронавируса

Всемирный банк (ВБ) обсуждает с Узбекистаном выделение стране $1,2 млрд на поддержку антикризисной программы в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики по итогам видеоконференции главы ведомства Сардора Умурзакова с вице-президентом ВБ Сирилом Мюллером.

"Руководство Банка проинформировало, что в настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения средств в размере $1,2 млрд для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки", - сообщила во вторник пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что Всемирный банк намерен мобилизовать для поддержки антикризисной программы Узбекистана средства из "Стратегической программы готовности и ответа", общий размер глобального пакета оперативного финансирования ВБ составляет $14 млрд.

В пресс-службе напомнили, что данные средства станут дополнением к уже одобренным в марте кредитным линиям на $700 млн, предназначенным для производителей сельхозпродукции и на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Мюллер заверил, что вопрос оказания финансовой поддержки Узбекистану будет рассматриваться в приоритетном порядке, отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился создать антикризисный фонд с капиталом более $1 млрд для преодоления последствий COVID-19. Правительству страны было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований для финансирования госбюджета и антикризисного фонда.

Глава государства также заявлял, что девальвация национальных валют основных торговых партнеров республики из-за пандемии коронавируса снизит валютные поступления в страну, а падение цен на нефть может сократить выручку от экспорта газа. Сообщалось, что власти уже оперативно запросили у Азиатского банка развития до $1 млрд на поддержку госбюджета из-за пандемии коронавируса.

В Узбекистане число инфицированных COVID-19, по данным на 7 апреля, достигло 472 человек, выздоровели 30, зафиксировано два летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВБ, КОРОНАВИРУС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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