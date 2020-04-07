ВБ намерен направить Узбекистану $1,2 млрд на поддержку против коронавируса

Всемирный банк (ВБ) обсуждает с Узбекистаном выделение стране $1,2 млрд на поддержку антикризисной программы в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики по итогам видеоконференции главы ведомства Сардора Умурзакова с вице-президентом ВБ Сирилом Мюллером.
"Руководство Банка проинформировало, что в настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения средств в размере $1,2 млрд для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки", - сообщила во вторник пресс-служба министерства.
В сообщении отмечается, что Всемирный банк намерен мобилизовать для поддержки антикризисной программы Узбекистана средства из "Стратегической программы готовности и ответа", общий размер глобального пакета оперативного финансирования ВБ составляет $14 млрд.
В пресс-службе напомнили, что данные средства станут дополнением к уже одобренным в марте кредитным линиям на $700 млн, предназначенным для производителей сельхозпродукции и на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
Мюллер заверил, что вопрос оказания финансовой поддержки Узбекистану будет рассматриваться в приоритетном порядке, отметили в пресс-службе министерства.
Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился создать антикризисный фонд с капиталом более $1 млрд для преодоления последствий COVID-19. Правительству страны было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований для финансирования госбюджета и антикризисного фонда.
Глава государства также заявлял, что девальвация национальных валют основных торговых партнеров республики из-за пандемии коронавируса снизит валютные поступления в страну, а падение цен на нефть может сократить выручку от экспорта газа. Сообщалось, что власти уже оперативно запросили у Азиатского банка развития до $1 млрд на поддержку госбюджета из-за пандемии коронавируса.
В Узбекистане число инфицированных COVID-19, по данным на 7 апреля, достигло 472 человек, выздоровели 30, зафиксировано два летальных исхода.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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