Лукашенко грозит правительству отставкой за отсутствие средств защиты у медиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отставкой правительству в случае нехватки средств индивидуальной защиты у белорусских медиков в условиях пандемии COVID-19.

"Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - сказал Лукашенко, заслушивая во вторник доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни. "Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? - спросил он.

"Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять", - потребовал Лукашенко.