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СНГ 07.04.2020 15:04

Лукашенко грозит правительству отставкой за отсутствие средств защиты у медиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отставкой правительству в случае нехватки средств индивидуальной защиты у белорусских медиков в условиях пандемии COVID-19.

"Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - сказал Лукашенко, заслушивая во вторник доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни. "Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? - спросил он.

"Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять", - потребовал Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]