"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит вывозные рейсы из Нью-Йорка и Мале

"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит два рейса для вывоза российских граждан из Нью-Йорка и Мале, говорится в сообщении компании.

На вторник запланированы рейсы SU102/ SU103 "Шереметьево" - Нью-Йорк - "Шереметьево" и рейс SU320 "Шереметьево" - Мале. В среду "Аэрофлот" планирует обратный рейс SU321 Мале - "Шереметьево".

Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании.