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Транспорт и связь 07.04.2020 15:16

"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит вывозные рейсы из Нью-Йорка и Мале

"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит два рейса для вывоза российских граждан из Нью-Йорка и Мале, говорится в сообщении компании.

На вторник запланированы рейсы SU102/ SU103 "Шереметьево" - Нью-Йорк - "Шереметьево" и рейс SU320 "Шереметьево" - Мале. В среду "Аэрофлот" планирует обратный рейс SU321 Мале - "Шереметьево".

Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]