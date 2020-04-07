"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит вывозные рейсы из Нью-Йорка и Мале

"Аэрофлот" 7-8 апреля выполнит два рейса для вывоза российских граждан из Нью-Йорка и Мале, говорится в сообщении компании.
На вторник запланированы рейсы SU102/ SU103 "Шереметьево" - Нью-Йорк - "Шереметьево" и рейс SU320 "Шереметьево" - Мале. В среду "Аэрофлот" планирует обратный рейс SU321 Мале - "Шереметьево".
Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании.
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