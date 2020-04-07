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Спорт 07.04.2020 15:26

РФ не подкупала чиновников FIFA при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 - экс-глава оргкомитета Сорокин

Обвинительное заключение федеральной прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк против чиновников Международной федерации футбола (FIFA), которые обвиняются в получении взяток при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года, не имеет оснований, заявил "Интерфаксу" бывший председатель оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Это только мнение юристов. Мы неоднократно говорили о том, что наша заявка была открытой. В свое время мы ответили на все вопросы, в том числе органов расследования FIFA и СМИ, мы передали все необходимые документы. Сейчас нам нечего к этому добавить, и мы не будем отвечать на попытки бросить тень на нашу заявку", - сказал Сорокин.

"Я даже не знаю, как на это реагировать. Какой-то чиновник FIFA заявил, что ему дали взятку... Наша задача была подготовить заявочную книгу, мы это сделали. Невозможно эту новость (о подкупе) гонять по кругу. Возможно, что это все - попытка отвлечь внимание от чего-то", - добавил Сорокин.

Ранее Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала в адрес 30 чиновников Международной федерации футбола обвинения в получении взяток при выборе стран-хозяев чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]