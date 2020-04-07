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СНГ 07.04.2020 15:07

Число заражений COVID-19 в Узбекистане превысило 500

Число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 в Узбекистане во вторник увеличилось до 504, инфекция подтверждена у еще 32 человек, сообщает Минздрав республики.

"Число установленных больных с Covid-19 увеличилось еще на 32 человек и достигло 504", - говорится в сообщении министерства.

П0о данным Минздрава Узбекистана, на карантине находятся более 100 тыс. человек, в том числе более 23 тыс. человек - в стационарах, выздоровели 30 пациентов, зафиксировано два летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]