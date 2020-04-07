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ТЭК 07.04.2020 15:33

Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК+, Brent торгуется около $34 за баррель

Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях итогов видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 составляет $33,87 за баррель, что на $0,82 (2,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,8 (3,07%) - до $26,88 за баррель.

Министры и дипломаты в ближайшие два дня будут обсуждать, какие страны готовы пойти на сокращения добычи и в каком объеме, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, наибольшее снижение придется на Саудовскую Аравию, Россию и США. Чтобы сделка была эффективной, необходимо участие всех трех крупнейших производителей.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом. Он подчеркнул, что снижение добычи в принципе проводится компаниями автоматически, так как они реагируют на снижение цен на рынке.

"Они уже сокращают (добычу - ИФ) и сокращают довольно серьезно", - сказал Трамп.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, в свою очередь, сообщил в интервью FoxBusiness, что США рассчитывают на этой неделе обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке в ходе предстоящего заседания G20.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Нефтяные цены также поддерживают надежды на замедление распространения коронавируса. За сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране в понедельник зарегистрировано 32 новых случаев заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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