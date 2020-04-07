МЭБ даст рекомендации по тестированию животных на COVID-19

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) поручила своему консультативному комитету по вопросам COVID-19 разработать рекомендации по тестированию животных на новый коронавирус, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на МЭБ.
В рекомендациях пропишут, в каких случаях необходимо тестировать животных, при каких клинических признаках и как правильно отбирать пробы на анализ. И главное - какие меры нужно предпринять, если у животного тест на COVID-19 окажется положительным. Этим вопросом эксперты МЭБ занялись после ряда сообщений о заражении домашних животных новым коронавирусом.
На сайте МЭБ сообщается о двух инфицированных собаках и одной кошке в Гонконге, также о зараженной кошке в Бельгии.
Эксперты МЭБ настаивают, что "нет никаких доказательств того, что животные, зараженные людьми, играют роль в распространении COVID-19". Тем не менее рекомендуют изолировать питомцев, владельцы которых заражены новой инфекцией и не допускать их контактов с людьми и животными.
Исследования по связи нового коронавируса с различными млекопитающими и птицами проводятся в Китае, Канаде и Германии.
Европейские ученые утверждают, что к новому вирусу могут быть восприимчивы собаки, кошки, хорьки, свиньи и обезьяны. Китайские исследователи установили, что вирус тяжело поражает кошек, и возможна внутривидовая передача, то есть одна кошка может заразить другую. Это исследование было опубликовано в научном издании bioRxiv.
Между тем, выводы пока делать рано. "Проводятся дальнейшие исследования, чтобы понять, может ли COVID-19 воздействовать на различных животных", - говорится в официальном заявлении МЭБ.
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