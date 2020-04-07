В Париже запрещают дневные занятия спортом на свежем воздухе

Власти Парижа со среды вводят запрет на занятия спортом на улице в дневное время, сообщил во вторник французский телеканал LCI со ссылкой на совместный указ полиции и мэрии Парижа.
"С 8 апреля 2020 года на всей территории Парижа занятия на улице отдельными видами спорта больше не будут разрешены в период с 10:00 до 19:00", - говорится в указе.
Как отмечают французские СМИ, такой указ принят в связи с тем, что на улицах Парижа жители стали собираться группами на прогулки и пробежки, несмотря на то, что были разрешены лишь одиночные прогулки или пробежки в пределах одного километра от дома.
Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.
"Мы все еще находимся на стадии ухудшения ситуация", - заявил министр.
Накануне мэр французской коммуны Со Филипп Лоран издал указ, согласно которому со среды 8 апреля все жители старше 10 лет должны носить защитные маски, прикрывающие их рот и нос, когда они выходят на улицу.
Отмечается, что те, у кого нет хирургических масок, должны носить самодельную маску или шарф.
Тем, кто не будет соблюдать это правило, выпишут штраф в размере 38 евро.
Мэр Парижа Анн Идальго в свою очередь заявила, что не вводит правило на маски, однако призывает всех прикрывать область рта и носа.
По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались. Между тем, более 17 тыс. заболевших выздоровели.
США не будут «халявить» со снижением нефтедобычи, она уже падает - глава Continental Resources
Грузия закрывает на две недели таможенные пункты пропуска на границе с Азербайджаном
CША ожидают цену Brent в 2020г в $33/барр., в 2021г - рост до $46/барр
США понизили прогноз добычи нефти в стране в 2020г до 11,8 млн б/с, в 2021г - до 11,1 млн б/с
EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.
МЭБ даст рекомендации по тестированию животных на COVID-19
Соцвыплаты на период пандемии можно будет получать через банкоматы без банковских комиссий
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост, так и не проведя ни одного брифинга для прессы
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Клиенты Банка Республика смогут совершать платежи с помощью смартфона
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом
Пользователи приложения «Mobil Şöbə» смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог