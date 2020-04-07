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Дальнее зарубежье 07.04.2020 20:14

В Париже запрещают дневные занятия спортом на свежем воздухе

Власти Парижа со среды вводят запрет на занятия спортом на улице в дневное время, сообщил во вторник французский телеканал LCI со ссылкой на совместный указ полиции и мэрии Парижа.

"С 8 апреля 2020 года на всей территории Парижа занятия на улице отдельными видами спорта больше не будут разрешены в период с 10:00 до 19:00", - говорится в указе.

Как отмечают французские СМИ, такой указ принят в связи с тем, что на улицах Парижа жители стали собираться группами на прогулки и пробежки, несмотря на то, что были разрешены лишь одиночные прогулки или пробежки в пределах одного километра от дома.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.

"Мы все еще находимся на стадии ухудшения ситуация", - заявил министр.

Накануне мэр французской коммуны Со Филипп Лоран издал указ, согласно которому со среды 8 апреля все жители старше 10 лет должны носить защитные маски, прикрывающие их рот и нос, когда они выходят на улицу.

Отмечается, что те, у кого нет хирургических масок, должны носить самодельную маску или шарф.

Тем, кто не будет соблюдать это правило, выпишут штраф в размере 38 евро.

Мэр Парижа Анн Идальго в свою очередь заявила, что не вводит правило на маски, однако призывает всех прикрывать область рта и носа.

По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались. Между тем, более 17 тыс. заболевших выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]