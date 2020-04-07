В Кабуле с 8 апреля вводится запрет на передвижение автотранспорта

В афганской столице со среды введут полный запрет на передвижение автотранспорта, заявил в эфире ряда национальных телеканалов исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Меры вводятся в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, запрет не коснется лишь машин медицинских служб, поставщиков продуктов питания, СМИ, структур безопасности и телекоммуникационных служб. Ранее подобные меры были введены в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе страны, где отмечается наибольшее число заболевших.
По сведениям министерства общественного здравоохранения Афганистана, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 56 новых фактов заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 423 человека.
Больше всего - 27 подтвержденных случаев за последние 24 часа зафиксировано в провинции Герат, 12 больных в Кабуле, 10 больных в Кандагаре, 5 - в провинции Балх, 2 случая в Нангархаре.
По состоянию на 7 апреля, от последствий коронавируса в стране скончались семь человек. Первый подтвержденный факт в стране был зарегистрирован 24 февраля у 35-летнего жителя, прибывшего из соседнего Ирана.
США не будут «халявить» со снижением нефтедобычи, она уже падает - глава Continental Resources
Грузия закрывает на две недели таможенные пункты пропуска на границе с Азербайджаном
CША ожидают цену Brent в 2020г в $33/барр., в 2021г - рост до $46/барр
США понизили прогноз добычи нефти в стране в 2020г до 11,8 млн б/с, в 2021г - до 11,1 млн б/с
EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.
МЭБ даст рекомендации по тестированию животных на COVID-19
Соцвыплаты на период пандемии можно будет получать через банкоматы без банковских комиссий
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост, так и не проведя ни одного брифинга для прессы
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Клиенты Банка Республика смогут совершать платежи с помощью смартфона
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом
Пользователи приложения «Mobil Şöbə» смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог