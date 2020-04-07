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Дальнее зарубежье 07.04.2020 20:28

В Кабуле с 8 апреля вводится запрет на передвижение автотранспорта

В афганской столице со среды введут полный запрет на передвижение автотранспорта, заявил в эфире ряда национальных телеканалов исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Меры вводятся в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, запрет не коснется лишь машин медицинских служб, поставщиков продуктов питания, СМИ, структур безопасности и телекоммуникационных служб. Ранее подобные меры были введены в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе страны, где отмечается наибольшее число заболевших.

По сведениям министерства общественного здравоохранения Афганистана, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 56 новых фактов заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 423 человека.

Больше всего - 27 подтвержденных случаев за последние 24 часа зафиксировано в провинции Герат, 12 больных в Кабуле, 10 больных в Кандагаре, 5 - в провинции Балх, 2 случая в Нангархаре.

По состоянию на 7 апреля, от последствий коронавируса в стране скончались семь человек. Первый подтвержденный факт в стране был зарегистрирован 24 февраля у 35-летнего жителя, прибывшего из соседнего Ирана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТРАНСПОРТ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]