ЕК предложит координировать действия стран ЕС по прекращению режимов изоляции из-за COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) пока не располагает полным анализом стратегий выхода из режимов изоляции, о намерении приступить к которому в ближайшее время сообщили Австрия и Дания, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Но на этой стадии я могу вам сказать: мы хорошо понимаем, что эти стратегии поэтапные. Они будут внедряться этап за этапом", - сказал пресс-секретарь во вторник в ходе видеобрифинга в Брюсселе.
По его словам, это важный элемент, который Еврокомиссия подчеркнет в ходе своего совещания в среду.
"Завтра комиссия должна утвердить основные принципы - свое видение того, как государства-члены могли бы скоординированным образом реализовать в необходимый момент выход из этой изоляции и в целом из других (ограничительных - ИФ) мер, принимавшихся в данном контексте", - сообщил Мамер.
Он отвечал на серию вопросов, связанных с объявлением Австрией и Данией Евросоюзу и государствам-членам ЕС о своих планах постепенного сворачивания режима изоляции населения, введенного в связи с пандемией коронавируса.
"Мы считаем, что важно предложить эти принципы сейчас, потому что некоторые государства-члены уже начинают объявлять первые шаги в этом направлении в ближайшие недели, и нам показалось очень полезным, чтобы это могло происходить скоординированным образом", - отметил представитель ЕК.
Он сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит в среду с соответствующими предложениями.
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