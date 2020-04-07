Комитет жертв лесных пожаров в Калифорнии отозвал поддержку соглашения с PG&E на $13,5 млрд

Комитет, представляющий интересы пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии, отозвал свою поддержку соглашения с генерирующей компанией PG&E Corp. об урегулировании претензий в размере $13,5 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении, поданном в суд, юристы отмечают, что рекомендуют пострадавшим не голосовать за соглашение, пока не будет урегулирован ряд вопросов. Сделка предусматривает выплату части компенсации акциями PG&E. Предстатели пострадавших опасаются, что их стоимость сократится на фоне падения на фондовом рынке.

Отсутствие поддержки соглашения может помешать планам PG&E выйти из банкротства до 30 июня и вступить в фонд, созданный в соответствии с законом штата об ответственности коммунальных компаний в случае возникновения лесных пожаров. Пострадавшие и кредиторы компании должны проголосовать за план выхода до 15 мая.

PG&E, в свою очередь, заявила в пресс-релизе, что все стороны, подписавшие документ об урегулировании претензий, понимали, что стоимость акций может колебаться. В компании подчеркнули, что ее главной целью являются быстрые и справедливые выплаты пострадавшим.

PG&E отметила, что цена ее акций в понедельник была выше, чем в среднем в течение двух месяцев до достижения соглашения в декабре.

Юристы попросили судью по банкротствам Дэниса Монтали разрешить разослать письма остальным пострадавшим и объяснить им, что они намерены в ближайшие недели обсудить с PG&E "непредвиденные и существенные риски" для соглашения.

По условиям соглашения, компенсации, выплачиваемые акциями, должны быть направлены в траст, который будет распределять их между пострадавшими. Помимо стоимости акций, адвокаты обеспокоены изменениями плана выхода PG&E из банкротства. По их мнению, компания не предоставила деталей относительно того, как и когда траст может продать акции и выплатить средства пострадавшим.

Не все юридические компании, представляющие пострадавших, разделяют эти опасения. Фирма, представляющая 7 тыс. пострадавших, выступила против рассылки письма с разъяснениями, поскольку стороны были достаточно информированы о плане выхода из банкротства.

Юристы, которые поддержали план, могут рекомендовать своим клиентам поддержать его, несмотря на позицию комитета.

Выплата части компенсаций акциями предусмотрена только соглашением с пострадавшими. Урегулирование с властями штата и страховыми компаниями предусматривает только денежные выплаты.

План выхода PG&E из банкротства должен быть одобрен по меньшей мере двумя третями от 70 тыс. физических лиц и компаний, которые подали иски против компании. Если PG&E не удастся заручиться этим одобрением, ей придется просить судью согласовать его без их поддержки. Ранее судья Монтали дал понять, что не желает делать этого.

В конце прошлого года суд по банкротствам Сан-Франциско одобрил соглашение PG&E о выплате $13,5 млрд пострадавшим от пожаров в Калифорнии, причиной которых стала неправильная работа оборудования компании. Суд также одобрил соглашение о выплате $11 млрд страховщикам, которые предъявляют PG&E претензии в связи с пожарами.

Акции PG&E в ходе торгов во вторник дорожают на 4,6%.