Более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции выдано в Москве - столичный Роспотребнадзор

Более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции выдано в столице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

"Органами Роспотребнадзора по Москве выдано 36 069 постановлений об изоляции гражданам, прибывшим из неблагополучных стран, лицам, находившихся с ними в контакте, а также лицам, находившимся в контакте с заболевшими коронавирусом",- отмечают в пресс-службе.

5 апреля сообщалось, что столичным управлением Роспотребнадзора было выдано 21 тыс. постановлений.